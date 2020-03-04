«Бывает и вот так»: дочь Бондаренко расплакалась, когда ее оставили в садике
Актер разместил ролик в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @st_bond
Российский актер Станислав Бондаренко опубликовал трогательное видео в сторис на своей странице в Instagram. Звезда кино и сериалов привел старшую дочь Алексию в детский сад, однако малышка расплакалась, когда он стал прощаться с ней.
«Сложно с папой расставаться», — подписал ролик артист.
На видео девочка помахала папе ручкой и послала ему воздушный поцелуй. Бондаренко признался, что такие душещипательные расставания с дочерью у них, иногда, случаются.
Об отношениях Станислава Бондаренко и Аурики Алехиной фанаты узнали из социальных сетей. В 2016 году на странице актера впервые появилось совместное фото с возлюбленной. В 2017 году бизнесвумен подарила избраннику дочь Алексию. В марте 2019 года у них родилась вторая дочь, которую назвали Микаэллой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Бондаренко рассказал, в чьей компании любит путешествовать.
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