«В Питер!» — Актер Бондаренко рассказал, в чьей компании любит путешествовать
Актер выложил милое фото на вокзале с чемоданами в компании любимой супруги, Аурики Алехиной.
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Фото, видео: Instagram @st_bond
Актер Станислав Бондаренко вместе с супругой Аурикой Алехиной оправился в Северную столицу. Перед путешествием он запостил в Instagram совместное фото и немного рассказал о предстоящих планах.
«Питер! Каждый по своим делам. Что может быть лучше, чем совместная поездка и не важно, куда. Время в пути пролетает куда быстрее», — написал актер.
Подписчики пожелали паре приятной поездки, а также отметили, как красиво он и она смотрятся вместе.
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«Очень красивая пара»
«Добро пожаловать в СПб», — писали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал, что Станислав Бондаренко поделился с подписчиками фотографиями из отпуска в Таиланде. Там он с супругой позировал на ветвях раскидистого дерева, протягивая Аурике руку. Тогда поклонники подметили, что актер очень похож в этом образе на Тарзана.
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