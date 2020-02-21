Актер Станислав Бондаренко вместе с супругой Аурикой Алехиной оправился в Северную столицу. Перед путешествием он запостил в Instagram совместное фото и немного рассказал о предстоящих планах.

«Питер! Каждый по своим делам. Что может быть лучше, чем совместная поездка и не важно, куда. Время в пути пролетает куда быстрее», — написал актер.

Подписчики пожелали паре приятной поездки, а также отметили, как красиво он и она смотрятся вместе.

Instagram @st_bond

«Что может быть лучше совместной поездки без детей»

«Каждый млеет от счастья по-своему: кто с улыбкой, кто с закрытыми глазами»

«Очень красивая пара»

«Добро пожаловать в СПб», — писали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Станислав Бондаренко поделился с подписчиками фотографиями из отпуска в Таиланде. Там он с супругой позировал на ветвях раскидистого дерева, протягивая Аурике руку. Тогда поклонники подметили, что актер очень похож в этом образе на Тарзана.