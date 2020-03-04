«Машину не вожу»: отец Киркорова прокомментировал задолженность по штрафам ГИБДД

Болгарский певец и отец Филиппа Киркорова прокомментировал информацию о задолженности по штрафам ГИБДД. По словам Бедроса Киркорова, он вообще не садится за руль, сообщает «360».

«Вообще, я машину не вожу. Мои водители имеют свою фамилию. Моя фамилия не фигурирует в документах на автомобиль. Это какая-то бодяга», — сказал он.

87-летний артист добавил, что на нем действительно числится одна машина. Однако ее водит жена, проживающая в Великом Новгороде.

Певец считает, что, кто-то мог ошибиться, а общую сумму штрафов — шесть тысяч рублей — оплачивать не собирается, поскольку ничего не нарушал. При этом Бедрос Филиппович не хочет куда-либо обращаться и требовать опровержения.

Ранее сообщалось, что информация о задолженности отца Филиппа Киркорова размещена на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Шесть штрафов выписаны на имя Бедроса Киркорова в Новгородской области, два — в Подмосковье.