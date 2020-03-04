Отец Филиппа Киркорова задолжал несколько тысяч по штрафам за нарушение ПДД

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Ниса Мурзанаева
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Автомобиль 87-летнего Бедроса Киркорова попал в поле зрение камер фото- видеофиксации сразу в нескольких регионах России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda, Anatoly Lomokhov; Известия / Дмитрий Коротаев

Болгарский певец и отец Филиппа Киркорова задолжал несколько тысяч по штрафам ГИБДД. Информация об этом опубликована в открытой базе данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Известно, что общая сумма штрафов, выписанных на имя 87-летнего Бедроса Киркорова, составляет шесть тысяч рублей.

Шесть раз артист нарушил правила дорожного движения (ПДД)в Новгородской области и еще два — в Подмосковье. РЕН ТВ сообщает, что во всех случаях нарушений автомобиль Киркорова-старшего попадал в объектив камеры видеонаблюдения.

В настоящий момент Бедрос Киркоров никак не прокомментировал ситуацию. Обстоятельства уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отец Филиппа Киркорова высказался после скандального заявления МИД Болгарии о Второй мировой.

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