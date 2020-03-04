Астролог о подарке на 8 марта для каждой представительницы знака зодиака

Астролог Марина Мещёрская в эксклюзивном интервью 5-tv.ru порекомендовала, что подарить каждой представительнице знака зодиака на 8 марта.

Овен — самый страстный знак зодиака, поэтому женщине-Овну нужно обязательно подарить цветы.

«Причем это ни в коем случае не должны быть какие-нибудь полевые ромашки, что-то яркое красивое, что-то выделяющееся из общей массы», — сказала эксперт.

Также она добавила, что женщине-Овну желательно подарить что-то связанное с эмоциями и активностью. Например, абонементы на массаж или в спа-салон.

Тельцы обожают вкусно поесть, поэтому желательно пригласить девушку в ресторан и подарить ей там цветы, которым она также будет рада. Кроме того, Тельцы любят все, что касается ухода и красоты, поэтому смело можно вручить косметические средства.

Однако не все предпочтут получить в подарок цветы. Самый коммуникативный знак — Близнецы. Представительница этого знака зодиака будет рада всему, что связано с общением и контактами.

«Это могут быть, конечно, как телефоны, так и средства общения — планшеты. Самое интересное что ей вполне подойдут и настольные игры», — рассказывает Марина.

Самую чувственную и эмоциональную женщину, рожденную под зодиакальным знаком Рак, нужно окружить вниманием, любовью и заботой. Лучшим подарком для этой девушки будут цветы. Также, эти дамы будут рады всему, что поможет создать им дома комфорт и уют. Вплоть до кухонной утвари: женщина-Рак не обидится, если 8 марта в подарочной коробке окажется сковородка.

Женщине-Льву можно только то, что будет вызывать восхищение не только у нее самой, но и у ее подруг, утверждает астролог Марина Мещёрская.

«Дорогие красивые букеты или яркие, стильные украшения, которые могут доставить удовольствие», — заявляет она.

Еще в качестве презента подойдут билеты на масштабный концерт или на премьерный спектакль в театре.

Девы — самый рациональный знак, поэтому специалист не советует им преподносить то, что окажется бесполезной вещью. Мужчинам лучше поинтересоваться у своей дамы, чего же она хочет получить в подарок, чтобы не огорчить ее 8 марта.

Легче будет мужчинам, чья дама по знаку зодиака Весы. Она оценит изящный букет цветов, а также сюрприз, который ей доставит эстетическое удовольствие. Но ни в коем случае не вручать презенты, связанные с бытом.

Самому страстному знаку зодиака Скорпиону можно подарить что-нибудь оригинальное. Астролог считает, что «милыми» подарками для женщины-Скорпиона может стать боксерская груша или перочинный ножик с откидным лезвием, а также предмет из магазина ужасов.

Стрельцы любят шикарные и статусные вещи. Причем для представительницы этого знака также подойдет букет цветов, но он должен быть шикарным.

«Для Стрельца будет достаточно и букета, но это должно быть так, чтобы был „вау“ эффект», — подчеркивает эксперт.

Козероги так же рациональны, как и Девы, поэтому лучше вручить то, что пригодится возлюбленной.

«Рациональный подарок — это то, что требуется для Козерога. Все остальное они просто не поймут — поставят или положат куда-нибудь в дальний ящик», — заключает собеседник.

Водолеи оценят необычный сюрприз, то есть все, что не банально. Женщина-Водолей не отреагирует на примитивный букет цветов, поэтому лучшим презентом для нее станет все, что она не ожидает увидеть.

Рыбы оценят все, что будет ее радовать на протяжении многих дней. Например, картина, написанная с ее фотографии, на которой она прекрасно выглядит, или билет на музыкальный концерт.

«Нужно ориентироваться на музыку, на чувства и на эмоции и то, что доставляет им радость», — сказала эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юрий Лоза высказался о подарках на 8 марта.