«Сковородкой можно и обратно получить!» — Юрий Лоза о подарках на 8 марта
Певец уверен: хороший подарок женщина должна делать себе сама.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, какие сюрпризы преподносит близким женщинам на 8 марта.
По словам композитора, необычные подарки — это плохая идея. Лоза признался, что довольно консервативен и любит дарить исключительно цветы. По его мнению, розы или лилии оценит любая женщина, а подойдет ли супруге платье — не знает никто.
«Как правило, мы же не знаем, чего человек хочет. А спросить — вроде получится уже и не подарок. Поэтому тут такой замкнутый круг получается. Цветы они же универсальны», — отметил Юрий Лоза.
Кроме того, певец припомнил случай, когда сам привез жене из заграницы очень много подарков и не попал ни в один размер. С тех пор уяснил: хороший подарок женщина должна покупать себе сама, во избежание неприятностей.
«Ну, а как иначе? Не сковородку же дарить. Можно этой сковородкой и обратно получить! В таком случае нужно что-то нейтральное. То, что однозначно подойдет любой женщине», — резюмировал Лоза.
Ранее 5-tv.ru назвал ТОП российских городов, куда ездят одинокие женщина на 8 марта.
Нашли ошибку?