Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru рассказал о том, какие сюрпризы преподносит близким женщинам на 8 марта.

По словам композитора, необычные подарки — это плохая идея. Лоза признался, что довольно консервативен и любит дарить исключительно цветы. По его мнению, розы или лилии оценит любая женщина, а подойдет ли супруге платье — не знает никто.

«Как правило, мы же не знаем, чего человек хочет. А спросить — вроде получится уже и не подарок. Поэтому тут такой замкнутый круг получается. Цветы они же универсальны», — отметил Юрий Лоза.

Кроме того, певец припомнил случай, когда сам привез жене из заграницы очень много подарков и не попал ни в один размер. С тех пор уяснил: хороший подарок женщина должна покупать себе сама, во избежание неприятностей.

«Ну, а как иначе? Не сковородку же дарить. Можно этой сковородкой и обратно получить! В таком случае нужно что-то нейтральное. То, что однозначно подойдет любой женщине», — резюмировал Лоза.

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