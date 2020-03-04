Мать жестоко избила семилетних детей и выгнала их из дома

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Игорь Рязов
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Мальчика и девочку на улице нашла сердобольная москвичка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Жительница Москвы жестоко избила своих семилетних детей и выгнала их из дома. Как стало известно 5-tv.ru, на детей на улице обратила внимание сердобольная прохожая.

Инцидент произошел 2 марта. В экстренные службы позвонила женщина, обнаружившая на улице мальчика и девочку семи лет. У первого была пробита голова.

Попасть домой дети так и не смогли — вечером того же дня они находились у соседей москвички. Для них вызвали скорую помощь и полицию. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 32-летний охранник до смерти забил мать-алкоголичку. Семейная драма разыгралась в Набережных Челнах.

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