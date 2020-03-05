Стас Михайлов пришел к Галкину в кроссовках за €1500

Стас Михайлов и Виктор Калашников из группы «АК-47» стали новыми гостями шоу Максима Галкина «Музыкалити». Ведущий собирает музыкантов двух поколений и просит старшего оценить творчество начинающего, а затем участники ставят оценки популярным трекам.

В этот раз он решил начать со сравнения внешнего вида своих гостей. Юморист попросил каждого из них назвать ценник на те вещи, в которых они пришли. Выяснилось, что самая дорогая вещь на Викторе Калашникове — кроссовки, стоимостью 16 тысяч рублей. Обувь Михайлова оказалась намного дороже, сам артист, озвучивая сумму, смутился.

«Ну, это некрасиво получается. Полторы тысячи они стоят», — признался певец.

«Но не рублей?», — поинтересовался Галкин и услышал положительный ответ. В пересчете на российскую валюту 1,5 тысячи евро составили примерно 110 тысяч рублей.

Чтобы разрядить обстановку, Михайлов поделился забавной деталью. По его словам, во избежание конфуза он как-то договорился с Филиппом Киркоровым, оказавшись в одном магазине, покупать принципиально разные вещи.

Ранее 5-tv.ru писал, что шоу Максима Галкина посетила Жанна Агузарова. Бывшая солистка «Браво» поразила публику оригинальным ожерельем с шипами и яркими очками.