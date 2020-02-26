Агузарова пришла на шоу Галкина в шипованном ожерелье

Экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова появилась в шоу Максима Галкина «Музыкалити». Эксцентричная дива давно не балует поклонников своим вниманием, однако согласилась принять участие в проекте, где матерые музыканты и зрители оценивают песни молодых звезд.

Как пишет Teleprogramma.pro, певица вышла в свет в эпатажном наряде, создав образ с помощью броских аксессуаров. На ней была белая ажурная блузка с жакетом, на шее серебристый шелковый платок с пайетками и ожерелье с шипами. Законченность образу придавали солнцезащитные очки в толстой фиолетовой оправе из пластика. Ей предложили оценить творчество Тимы Белорусских.

«Слева от меня мокрые кроссы! А справа — желтые ботинки», — прокомментировал появление своих гостей Галкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Жанна Агузарова поразила публику своим обликом на юбилейном концерте группы «Цветы» Стаса Намина. 57-летняя певица приехала в Кремль с огромным красным чемоданом наперевес. В качестве экстравагантных аксессуаров были выбраны шляпа-цилиндр с тигровым орнаментом и такая же косынка.