В Москве бездомный с ножом украл букет цветов за четыре тысячи рублей

|
Василий Заика
7

Разбойное нападение произошло 4 марта на Кутузовском проспекте.

Бездомный мужчина с ножом украл букет цветов за четыре тысячи рублей в московском магазине. Как стало известно 5-tv.ru, разбойное нападение произошло 4 марта на Кутузовском проспекте.

По всей видимости, житель столицы решил заранее подготовиться к Международному женскому дню и запастись подарком для возлюбленной. Злоумышленник вооружился ножом, ворвался в цветочный магазин и отобрал у продавца букет цветов. Нанесенный ущерб оценивается в более чем четыре тысячи рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

+5° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.08
-0.36 73.74
-0.20
ТОП-6 пар по знаку зодиака, которые никогда не смогут быть вместе

Новости Lentainform

Загрузка...