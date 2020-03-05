В Москве бездомный с ножом украл букет цветов за четыре тысячи рублей

Бездомный мужчина с ножом украл букет цветов за четыре тысячи рублей в московском магазине. Как стало известно 5-tv.ru, разбойное нападение произошло 4 марта на Кутузовском проспекте.

По всей видимости, житель столицы решил заранее подготовиться к Международному женскому дню и запастись подарком для возлюбленной. Злоумышленник вооружился ножом, ворвался в цветочный магазин и отобрал у продавца букет цветов. Нанесенный ущерб оценивается в более чем четыре тысячи рублей.

Вскоре подозреваемый был задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».