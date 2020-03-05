В Москве тренера по каратэ обвинили в педофилии

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Василий Заика
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Правоохранительные органы проводят проверку.

Фото: www.globallookpress.com / m3.

Тренера по каратэ одного из московских фитнес-залов обвинили в педофилии. Как стало известно 5-tv.ru, в полицию о якобы произошедшем инциденте 4 марта заявила мать шестиклассницы.

Женщина рассказала стражам порядка, что 56-летний мужчина в период с февраля по май 2019 года в помещении фитнес-зала на улице Красная сосна, предположительно, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее девятилетней дочери.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку.

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