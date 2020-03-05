Стильную фотосессию устроила Дарья Мороз с девятилетней дочерью. Актриса снялась в нескольких образах для семейного журнала. В кадре позировала и Анна Констанинна, как называют ее домашние. Наследница режиссера Константина Богомолова была под стать модной маме — примеряла яркую одежду и раздавала улыбки.

Самым запоминающимся из этой подборки стал снимок, где Мороз с девочкой сидят на лестнице. Обе одеты в футболки с позолоченными буквами. На Ане при этом блестящие шаровары, а на Дарье — пышная прозрачная юбка. Смелый имидж артистка подчеркнула необычной позой: с разведенными в стороны руками и проникновенным лицом, она словно не сидит, а парит в пространстве. Кому-то ее поза может напомнить брошенную ребенком куклу.

Instagram @d_moroz

Подписчики оценили старания красавиц на высший балл. Модели даже удостоились похвалы от эксперта моды Эвелины Хромченко.

«Красотки невозможные», — написала телеведущая.

В комментариях отметили, что Мороз фантастически хорошо выглядит. И через несколько лет, когда Анна Констанинна подрастет, их будут принимать за сестер.

«Какой позитив! Здорово!»

«Вы стали более стильной, образ из „Содержанок“ (российский сериал режиссера Константина Богомолова — Прим.ред.), костюмы, украшения очень вам идут»;

«Когда Анна Констанинна вырастет, те кто не знает вас, Даша, будут говорить что вы сестры. Вы настолько круто выглядите!»

«Вы такая тут девочка-девочка на фото! Такая нежная и хрупкая, давно вас такой не видела», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз покрасовалась в школьной форме и огромном банте.