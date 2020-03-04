Российская актриса Дарья Мороз опубликовала в Instagram серию кокетливых фотографий. На одном из снимков артистка позирует в советской школьной форме и трогательном белом фартучке. На втором фото звезда предстала в образе Минни-Маус с огромным красным бантом. Публикацию 36-летняя кинодива сопроводила признанием — у нее просто «такое настроение».

«Я — девочка, а значит мне все можно! И форму, и бант Минни-Маус! Такое настроение! Всем хорошего дня!» — подписала пост знаменитость.

Instagram @d_moroz

Поклонники Дарьи Мороз высоко оценили снимки и похвалили кумира за вечный позитив, и жизнелюбие. Меньше чем за час публикация актрисы набрала больше двух тысяч отметок «мне нравится». Фанаты осыпали очаровательную любимицу множеством комплиментов.

«Так еще моложе и красивее! Вы для меня море позитива!»

«Ну, и фантазии»;

«Какая славная фотка с бантом! Вызывает улыбку и счастье!»

«Милая, хорошая девчуля», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что утонченная Дарья Мороз спрятала оголенные плечи под букетом цветов.