Россияне рассказали, что считают лучшим подарком на Восьмое марта

Цветы — лучший подарок на Восьмое марта. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. И здесь обошлось без сенсаций.

64% опрошенных мужчин заявили, что преподнесут своим дамам традиционный весенний букет. На втором месте по популярности — парфюмерия и косметика. На третьем — конфеты, спиртные напитки и деликатесы.

Лишь 11% опрошенных собираются подарить драгоценности, семь процентов остановились на билетах в театр, на концерт или же хотят устроить романтический ужин. Всего 4% готовы купить смартфон.

Ну, а что же дамы считают идеальным подарком? Тоже цветы! Их хочет получить почти половина опрошенных. Но на этом совпадения заканчиваются. Ведь каждая третья женщина мечтает о путешествии и очень бы обрадовалась путевке. Да и билеты на концерт хотят получить четверть россиянок. Деньги или подарочный сертификат предпочли бы 16%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Клявер признался в своем многолетнем фиаско на 8 марта.