Россияне рассказали, что считают лучшим подарком на Восьмое марта
По данным опроса, проведенного ВЦИОМ, 64% мужчин преподнесут своим дамам традиционный весенний букет, и почти половина опрошенных женщин хочет получить цветы в подарок.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Adrian C. Nitu; 5-tv.ru
Цветы — лучший подарок на Восьмое марта. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ. И здесь обошлось без сенсаций.
64% опрошенных мужчин заявили, что преподнесут своим дамам традиционный весенний букет. На втором месте по популярности — парфюмерия и косметика. На третьем — конфеты, спиртные напитки и деликатесы.
Лишь 11% опрошенных собираются подарить драгоценности, семь процентов остановились на билетах в театр, на концерт или же хотят устроить романтический ужин. Всего 4% готовы купить смартфон.
Ну, а что же дамы считают идеальным подарком? Тоже цветы! Их хочет получить почти половина опрошенных. Но на этом совпадения заканчиваются. Ведь каждая третья женщина мечтает о путешествии и очень бы обрадовалась путевке. Да и билеты на концерт хотят получить четверть россиянок. Деньги или подарочный сертификат предпочли бы 16%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Денис Клявер признался в своем многолетнем фиаско на 8 марта.
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