«Знакомьтесь»: футболист Тарасов раскрыл имя своей новорожденной дочери

Футболист Дмитрий Тарасов раскрыл поклонникам имя своей новорожденной дочери. Пост в Instagram он сопроводил праздничной фотографией.

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Ровно месяц назад она появилась на свет, и я теперь многодетный папуля», — подписал спортсмен снимок, сделанный на празднике по случаю прохождения одного месяца со дня рождения малютки.

Тарасов также поблагодарил свою жену Анастасию Костенко, признался ей и своим детям в любви, пожелав здоровья и счастья.

Instagram @tarasov23

В комментариях подписчики советуют теперь родить еще и мальчика и даже предлагают имя, отмечают сходства между старшей дочерью Миланой и отцом, а также желают семье футболиста всего наилучшего.

«К Еве нужен Адам, в конце концов»;

«Старшая дочь — копия папы»;

«Красивая у вас семья!»

«Хорошее имя, всего самого хорошего вашей семье», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, вторая дочь у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась 5 февраля. С тех пор ее имя держалось в секрете. Пара уже воспитывает дочь Милану — она родилась 10 июля 2018 года.