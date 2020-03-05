«Знакомьтесь»: футболист Тарасов раскрыл имя своей новорожденной дочери

|
Игорь Рязов
103

Пост в Instаgrаm спортсмен сопроводил фотографией, сделанной на празднике в честь ровно одного месяца со дня рождения малютки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tarasov23

Футболист Дмитрий Тарасов раскрыл поклонникам имя своей новорожденной дочери. Пост в Instagram он сопроводил праздничной фотографией.

«Знакомьтесь — Ева Дмитриевна. Ровно месяц назад она появилась на свет, и я теперь многодетный папуля», — подписал спортсмен снимок, сделанный на празднике по случаю прохождения одного месяца со дня рождения малютки.

Тарасов также поблагодарил свою жену Анастасию Костенко, признался ей и своим детям в любви, пожелав здоровья и счастья.

Instagram @tarasov23

В комментариях подписчики советуют теперь родить еще и мальчика и даже предлагают имя, отмечают сходства между старшей дочерью Миланой и отцом, а также желают семье футболиста всего наилучшего.

«К Еве нужен Адам, в конце концов»;

«Старшая дочь — копия папы»;

«Красивая у вас семья!»

«Хорошее имя, всего самого хорошего вашей семье», — написали пользователи.

Как сообщал 5-tv.ru, вторая дочь у Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась 5 февраля. С тех пор ее имя держалось в секрете. Пара уже воспитывает дочь Милану — она родилась 10 июля 2018 года.

+3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Предвестники несчастий: ТОП-3 знака зодиака, которые могут испортить любой праздник

Новости СМИ2