Титулованная фигуристка Евгения Медведева — пример того, как стойкость духа, железный характер и море обаяния и красоты может сочетаться в одной хрупкой девушке. Поклонники спортсменки день за днем осыпают комплиментами любимицу в ее социальных сетях. Кажется, каждое фото именитой леди вызывает у подписчиков бурную реакцию.

Instagram @jmedvedevaj

Так, например, свежий снимок Медведевой, где звезда позирует в облегающем мини-платье, стоя на высоких каблуках, заставил ее фолловеров изрядно понервничать.

«Ало, скорая???»

«Инфаркт всего!»

«Медведева, ну что ты вытворяешь!»

«Вызываю отряд спасателей! Медведева выложила фото!»

«Иметь такую шикарную фигуру вообще законно?» — писали поклонники в комментариях.

Что ж, девушка и впрямь не балует фанатов откровенными фото. Зачастую, Евгения посвящает посты фигурному катанию, путешествиям или родителям. Возможно, именно поэтому редкие откровенные снимки вызывают у поклонников спортсменки настоящее эстетическое наслаждение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Евгений Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить профессиональную карьеру фигуристки.