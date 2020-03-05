«Инфаркт всего!» — фигуристка Медведева взбудоражила фанатов черно-белым фото

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Алиса Старжевская
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Девушка выложила в Instаgrаm стильное фото в провокационном наряде.

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Фото, видео: Instagram @jmedvedevaj; www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Титулованная фигуристка Евгения Медведева — пример того, как стойкость духа, железный характер и море обаяния и красоты может сочетаться в одной хрупкой девушке. Поклонники спортсменки день за днем осыпают комплиментами любимицу в ее социальных сетях. Кажется, каждое фото именитой леди вызывает у подписчиков бурную реакцию.

Instagram @jmedvedevaj

Так, например, свежий снимок Медведевой, где звезда позирует в облегающем мини-платье, стоя на высоких каблуках, заставил ее фолловеров изрядно понервничать.

«Ало, скорая???»

«Инфаркт всего!»

«Медведева, ну что ты вытворяешь!»

«Вызываю отряд спасателей! Медведева выложила фото!»

«Иметь такую шикарную фигуру вообще законно?» — писали поклонники в комментариях.

Что ж, девушка и впрямь не балует фанатов откровенными фото. Зачастую, Евгения посвящает посты фигурному катанию, путешествиям или родителям. Возможно, именно поэтому редкие откровенные снимки вызывают у поклонников спортсменки настоящее эстетическое наслаждение.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Евгений Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить профессиональную карьеру фигуристки.

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