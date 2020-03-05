Разоблачитель Шурыгиной усомнился в смерти мужа блогерши на вечеринке с сухим льдом

Директор PR-агентства «Духовное наследие» Антон Вуйма прокомментировал трагическую ситуацию, которая произошла в семье блогера Екатерины Диденко. Девушка, активно ведущая социальные сети, на праздновании дня рождения лишилась мужа и двоих друзей. Молодые люди погибли после того, как искупались в бассейне с сухим льдом. Однако Антон Вуйма считает, что в этой истории очень много подводных камней.

«Эта история выглядит очень подозрительно, потому что сегодня (4 марта — Прим. ред.) должны были быть похороны и при таком резонансе — когда жертв какой-то трагедии, аварии хоронят — все СМИ съезжаются на эти похороны, и все СМИ показывают. <…> В данном случае жертв сегодня должны были хоронить: ни прессы, ни одного журналиста не было. Похоронили, но где, как, кто — ни могил, ничего нет», — рассказал Антон Вуйма.

По его словам, складывается впечатление, будто никто на самом деле не только не погиб, но и не пострадал в результате засыпания сухого льда в бассейн. Екатерина Диденко просто пытается стать популярнее за счет данной истории, считает он.

«У нее было, я не знаю, там 10 тысяч подписчиков в Instagram (на самом деле около одного миллиона — Прим. ред.), а стало полтора миллиона подписчиков. Монетизация с полутора миллионов подписчиков — это где-то полтора миллиона рублей в месяц она может зарабатывать только на этих подписчиках и только на рекламе», — отметил PR-специалист.

Кроме того, Диденко получает гонорары за участие в различных ток-шоу. По информации Вуймы, за каждое ей платят по 400-500 тысяч рублей. В общей сложности, она должна была заработать уже около пяти миллионов. Странным специалист по пиару счел и невозможность найти мужа Диденко в соцсетях.

«Его лицо — если пробить его в соцсетях, в сети — оно нигде не появляется, кроме как в Латвии. В Латвии находится человек с другим именем, которого зовут Александр. И который очень похож на мужа Диденко <…> Я сильно сомневаюсь, что она стала бы пиариться на смерти мужа, если бы он действительно умер», — подытожил Вуйма.

Как сообщал 5-tv.ru, Екатерина Диденко праздновала свой день рождения вечером 28 февраля. Компания находилась в одном из банных комплексов Москвы. Во время вечеринки муж блогера засыпал около 25 килограммов сухого льда в бассейн с водой. После этого в него прыгнули несколько человек — трое погибли.

Антон Вуйма известен в прессе как разоблачитель Дианы Шурыгиной. В январе 2018 года он утверждал, что девушка и признанный виновным в ее изнасиловании Сергей Семенов вступили в сговор с целью заработка на громкой истории. Тогда же он утверждал, что впоследствии Шурыгина начнет участвовать в различных шоу и проектах, а также сниматься в фильмах.