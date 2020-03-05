Почему погибшие во время вечеринки в бане с сухим льдом были обречены

Бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженный спасатель России Александр Гофштейн прокомментировал трагедию, произошедшую в банном комплексе Москвы 28 февраля. Вечеринка по случаю дня рождения блогера Екатерины Диденко закончилась трагически. После того, как супруг девушки засыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, из-за химической реакции началось резкое распространение углекислого газа.

Два человека, прыгнувшие в бассейн, скончались на месте. Муж блогера впоследствии умер в больнице.

По словам Гофштейна, у людей, оказавшихся в воде после того, как туда засыпали сухой лед, не было шансов выжить.

«Дело в том, что отравление углекислым газом — это стопроцентная смерть. Его аналог, угарный газ, перетравил неимоверное количество людей в гаражах с открытыми и закрытыми дверями с работающими автомобилями», — пояснил эксперт в интервью РИА Новости.

По словам спасателя, откачать людей, надышавшихся углекислым газом, было невозможно. Он отметил, что в таких случаях применяется методика искусственной вентиляции легких, однако нужно, чтобы она была проведена незамедлительно и с использованием специального оборудования. Поскольку это было обеспечить невозможно, гости праздника погибли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве состоялась церемония прощания с Валентином Диденко, погибшим от отравления на вечеринке по случаю дня рождения его супруги — блогера Катерины Диденко.