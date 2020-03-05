ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к поправкам в Конституцию

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты соцопроса об отношении россиян к голосованию по внесению поправок в Конституцию РФ. Они доступны на сайте службы.

«Поправки, предложенные для оценки респондентам, получили высокий уровень поддержки и важности (85%-97%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Социологи уточнили, что обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания поддерживают 97% респондентов; обеспечение государством социальной поддержки детям — 96%; принятие МРОТ не менее величины прожиточного минимума — 95%, а ежегодную индексацию пенсий — 94%. Эти изменения получили наивысший уровень поддержки.

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — отметили социологи.

О своем намерении участвовать в голосовании заявили 67% россиян. При этом 41% выразили крайнюю степень уверенности в этом. 55% опрошенных сказали, что будут голосовать за внесение поправок в Конституцию. С 12 февраля этот показатель увеличился на девять процентных пунктов.

Как сообщал 5-tv.ru, общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию должно состояться 22 апреля. Ранее ОНФ создал сайт, на котором можно подробно ознакомиться с заявленными изменениями в основной закон страны.