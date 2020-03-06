🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru для всех знаков зодиака. Сегодня, 6 марта, Луна находится в знаке Рыбы. Это время идеально подходит для смены деятельности и познания собственного глубинного «я».

♈ Овен

Овен, вы имеете особый дар. Посвятите эти дни раскрытию своих талантов и творческого потенциала. Пришло время стать самим собой и заниматься тем, чем хочется. Вам еще предстоит воплотить много необыкновенных идей.

Космический совет: реализуйте свои способности.

♉ Телец

Тельцы, людям, которых вы любите очень повезло. Вы отдаете всего себя тем, к кому испытываете эти чувства. Но не забывайте и о себе. Не стоит полностью растворяться в другом человеке. Постарайтесь установить некоторые границы.

Космический совет: не растворяйтесь в других.

♊ Близнецы

Близнецы, не игнорируйте ваши душевные потребности. На этом этапе жизни вам необходимо почувствовать себя действительно нужным и важным. Для этого совсем не обязательно бросаться на помощь всем без разбора. Возможно, дело в неуверенности в себе, постарайтесь разобраться в этом вопросе.

Космический совет: прислушайтесь к душевным позывам.

♋ Рак

Рак, у вас сейчас уникальный шанс, чтобы заняться саморазвитием. Не ленитесь и не сопротивляйтесь этому. Почитайте книги или займите себя просмотром документального фильма. Это поможет вам взглянуть иначе на привычные вещи.

Космический совет: займитесь самореализацией.

♌ Лев

Лев, вы слишком великодушны, чтобы помнить старые обиды. Отпустите все ненужное из вашего сердца. Вы почувствуете огромное облегчение, избавившись от груза неприятных воспоминаний. Отличное время для развития творческого потенциала.

Космический совет: станьте творцом своей судьбы.

♍ Дева

Дева, сколько раз вы говорили «да», когда все ваше нутро кричало «нет»? Считаете, что на вас лежит большая ответственность по благополучию окружающих? Это не ваше бремя, Дева. Если будете счастливы вы, будут счастливы и окружающие, поэтому не надо лепить из себя того, кем вы не являетесь.

Космический совет: будьте собой.

♎ Весы

Весы, вам необходимо увидеть мир в другом свете. Пусть ваша душа будет на распашку новым впечатлениям. Не бойтесь новых знакомств и неизведанных мест. Эти впечатления смогут насытить вас на весь год, к тому же вы узнаете много людей, который станут вам полезны в будущем.

Космический совет: откройтесь для новых впечатлений.

♏ Скорпион

Пришло время уйти от шума снаружи и повернуть взгляд внутрь. Уделите все свое внимание духовному путешествию и работе, которую вы создаете в тишине. Помните, Дух ведет вас на каждом этапе пути.

Космический совет: поверните взгляд внутрь.

♐ Стрелец

Вы понимаете, что дарить и получать любовь свободно — это часть цели вашей души в этой жизни. Какое прекрасное чувство, когда можно поделиться добром с кем-то, кто имеет те же ценности и убеждения, что и вы! История любви, которую вы пишете вместе, войдет в историю.

Космический совет: ждите нового романа.

♑ Козерог

Что касается любви, то все выражают ее по-своему. Следовательно, есть 100% шанс, что ваш язык любви отличается от языка вашего партнера. Важно понимать намерения, стоящие за данными действиями. Ваши секретные ингредиенты: немного больше доброты, смешанной с щедрой порцией сострадания.

Космический совет: внесите доброту и сострадание в ваши отношения.

♒ Водолей

Вы убили много драконов. Это незначительное препятствие на вашем пути. Пусть мужество и уверенность станут вашими словами силы. Не забывайте держать личную и профессиональную связь, независимо от того, через что вы проходите. Команда рассчитывает на вас. Истинный тест на лидера заключается в их способности работать с людьми, а не против них, следовать идеалам правды и целостности, выявлять лучшее в каждом человеке, одновременно поднимая коллективное сознание.

Космический совет: заново изобретите свой стиль руководства.

♊ Рыбы

Что если ваш злейший враг — это вы? Посмотрите, как и где вы недооценили свой потенциал. Пришло время вам шагнуть в свет и поделиться своими дарами с миром. Единственный человек, который сдерживал вас — это вы. Помните, не нужно иметь весь план действий под рукой. На этом этапе важно доверять своим инстинктам. Знание того, где вы хотите быть, даст вам ключ к пониманию того, с чего вам нужно начать.

Космический совет: пора выйти из зоны комфорта.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта.