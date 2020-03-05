Ракета упала недалеко от турецкого посольства в Багдаде

Две ракеты выпущены по «зеленой зоне» иракского Багдада, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, одна из ракет упала неподалеку от турецкого посольства в Ираке, вторая — рядом со входом в «зеленую зону» — специально укрепленный район, где находятся госучреждения и диппредставительства других государств.

Данных о разрушениях инфраструктуры и пострадавших в результате авиаудара пока нет.

2 марта несколько ракет упали недалеко от американского посольства в Багдаде, также расположенном в «зеленой зоне».

26 января сообщалось, что ракета попала прямо в здание диппредставительства США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военная база сил коалиции подверглась вероятному ракетному удару в Багдаде.