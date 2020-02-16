Военная база сил коалиции подверглась вероятному ракетному удару в Багдаде
Несколько ракет упали в так называемой «зеленой зоне».
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Фото, видео: Twitter @ZaidBenjamin5, albayan.ae
Военная база сил коалиции подверглась вероятному ракетному удару в Багдаде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американский военный источник.
Несколько ракет упали в так называемой «зеленой зоне» рядом с американским посольством. О жертвах, разрушениях или пострадавших пока не сообщается.
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