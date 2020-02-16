Военная база сил коалиции подверглась вероятному ракетному удару в Багдаде. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американский военный источник.

Несколько ракет упали в так называемой «зеленой зоне» рядом с американским посольством. О жертвах, разрушениях или пострадавших пока не сообщается.