Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в «воровстве» композиций

Российский певец Юрий Лоза считает, что современные музыкальные исполнители выдают старые композиции за свои. Артист поделился мнением в интервью для радио «Говорит Москва».

«Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», — уверен знаменитость.

По словам Юрия Лозы, предыдущее поколение музыкантов было «создателями», а нынешнее является «потребителями».

«А как можно по-новому перелицевать? Добавить мат, добавить секс и скандал!» — утверждает исполнитель.

Юрий Лоза подчеркнул, что композиции, в которых используется нецензурная лексика, звучат призывы к насилию, оказывают деструктивное влияние на общество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение».