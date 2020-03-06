Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в «воровстве» композиций

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Ниса Мурзанаева
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По мнению исполнителя, молодые таланты могут только «добавить мат, добавить секс и скандал».

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov

Российский певец Юрий Лоза считает, что современные музыкальные исполнители выдают старые композиции за свои. Артист поделился мнением в интервью для радио «Говорит Москва».

«Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», — уверен знаменитость.

По словам Юрия Лозы, предыдущее поколение музыкантов было «создателями», а нынешнее является «потребителями».

«А как можно по-новому перелицевать? Добавить мат, добавить секс и скандал!» — утверждает исполнитель.

Юрий Лоза подчеркнул, что композиции, в которых используется нецензурная лексика, звучат призывы к насилию, оказывают деструктивное влияние на общество.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение».

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