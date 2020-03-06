Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в «воровстве» композиций
По мнению исполнителя, молодые таланты могут только «добавить мат, добавить секс и скандал».
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anton Belitsky, Pravda Komsomolskaya, Anatoly Lomohov
Российский певец Юрий Лоза считает, что современные музыкальные исполнители выдают старые композиции за свои. Артист поделился мнением в интервью для радио «Говорит Москва».
«Сейчас такая тенденция: за неумением придумать ничего нового начинают опошлять старое. Люди перестали придумывать новое», — уверен знаменитость.
По словам Юрия Лозы, предыдущее поколение музыкантов было «создателями», а нынешнее является «потребителями».
«А как можно по-новому перелицевать? Добавить мат, добавить секс и скандал!» — утверждает исполнитель.
Юрий Лоза подчеркнул, что композиции, в которых используется нецензурная лексика, звучат призывы к насилию, оказывают деструктивное влияние на общество.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лоза не одобрил решения отправить Little Big на «Евровидение».
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