Мобильное приложение для мотивации чиновников за диткоины создали в Югре
Государственные служащие могут заработать премиальные баллы за отличную работу и общественно-полезные дела.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Чиновники Югры теперь зарабатывают виртуальные деньги — диткоины. Так решили назвать премиальные баллы, которые можно получить за примерную работу.
Баллы считает специальное приложение, а потратить их можно на кофе или даже накопить на приз-обед со своим начальником
На разработку ушло около полугода. Найти ничего подобного в сети не удалось, начинали с нуля. И вот с начала 2020 года — приложение у всех сотрудников.
О новом методе виртуальной мотивации расскажет Антон Никитин.
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