Мобильное приложение для мотивации чиновников за диткоины создали в Югре

Чиновники Югры теперь зарабатывают виртуальные деньги — диткоины. Так решили назвать премиальные баллы, которые можно получить за примерную работу.

Баллы считает специальное приложение, а потратить их можно на кофе или даже накопить на приз-обед со своим начальником

На разработку ушло около полугода. Найти ничего подобного в сети не удалось, начинали с нуля. И вот с начала 2020 года — приложение у всех сотрудников.

О новом методе виртуальной мотивации расскажет Антон Никитин.