Филипп Киркоров купил балахон с фресками и каменьями за 19 миллионов рублей
Певец считает, что за роскошные наряды надо платить круглые суммы.
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Фото, видео: Instagram @fkirkorov
Эстрадный певец Филипп Киркоров пополнил свой гардероб еще одной дорогой вещью. Артист приобрел балахон, расшитый вручную фресками и каменьями, за 280 тысяч долларов. Это почти 19 миллионов рублей, сообщает KP.RU.
Кроме того, «король российской эстрады» купил плащ с вышитыми на нем фрагментами библейских сюжетов за семь миллионов рублей.
По признанию исполнителя, он страдает шопоголизмом. Киркоров считает, что поскольку он публичная личность, то появиться два раза в одном и том же костюме не имеет права. Такая же ситуация и с обувью: в его коллекции больше шести тысяч пар различных ботинок, кроссовок и прочего.
Также недавно артист выпустил новый клип «Романы». Для своего образа он скупил эксклюзивную коллекцию нарядов «Боги на Земле» Dolce & Gabbana, которая обошлась ему примерно в 40 миллионов рублей.
Артист объясняет такие фантастические траты тем, что «за все красивое» нужно платить большие суммы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что нежные объятия Киркорова с Пугачевой вызвали споры в сети.
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