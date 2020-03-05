Нежные объятия Киркорова с Пугачевой вызвали споры в сети
Архивный снимок отражает теплоту, с которой относится к бывшей жене король эстрады, считают поклонники.
Фото: Instagram @alla_orfey
Некогда звездная пара — Киркоров и Пугачева — продолжает волновать поклонников, даже спустя много лет после расставания. Известно, что их отношения остались дружескими.
В сети нашли фотографию, на которой Киркоров нежно обнимает певицу прямо на публике. Поклонники не поверили сначала в то, что на снимке действительно Пугачева.
«А мне кажется, что это не Алла Борисовна, а просто похожа на нее»
«Да, конечно, это не Алла!!!»
«Разве это Алла?!», — гадали фанаты.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Позже самые внимательные смогли опознать Примадонну по дорогому украшению, которое могло быть только у нее.
«Алла настоящая, ведь кулон на ней тот, что подарил Филипп», — подметил один из подписчиков.
Кто бы там ни был на фото, а сегодняшняя Алла Борисовна точно счастлива. Как писал 5-tv.ru, нынешний супруг Пугачевой Максим Галкин регулярно делится семейными снимками. В этот раз он выложил в сеть очень трогательные кадры с Примадонной.
Нашли ошибку?