Рецидивист из Подмосковья заставил школьницу из Петербурга высылать интимные фото. Как стало известно 5-tv.ru, тринадцатилетняя девочка познакомилась с 43-летним мужчиной в социальной сети «ВКонтакте» во время поиска подработки.

В январе подросток вступила в группу, где размещались объявления о вакансиях. Вскоре в «личку» девочке написал мужчина, предложивший работу в модельном агентстве. Якобы для прохождения кастинга собеседник попросил школьницу сфотографироваться обнаженной и отправить ему снимки. Поверив злоумышленнику, девочка согласилась.

В дальнейшем мужчина стал шантажировать подростка, что выложит ее откровенные фото в сеть, и требовать отправить откровенное видео. На протяжении двух месяцев рецидивист угрожал школьнице в сообщениях и по телефону.

1 марта мать девочки обнаружила переписку со злоумышленником и удалила ее страницу из соцсети, а также сменила ребенку номер телефона. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Стражи порядка выяснили, что собеседником девочки является неоднократно судимый за разбой, хранение оружия и изнасилование житель подмосковного Пушкино. В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.