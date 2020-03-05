Лена Миро рассказала свою версию, почему Кудрявцевой не будет на премии «Муз-ТВ»
Накануне стало известно, что популярная телеведущая впервые за много лет не вошла в число ведущих этого шоу.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @leratv
Свежий слух вокруг премии канала «Муз-ТВ-2020» прокомментировала Лена Миро, передает «Экономика сегодня». Накануне стало известно, что Лера Кудрявцева впервые за много лет не вошла в число ведущих этого шоу. Вместо нее вести премию будут Ольга Бузова и Ксения Собчак.
Сама телеведущая отреагировала на это в Instagram зарисовкой из мультфильма «Ну, погоди!», где заяц перерезает ножницами веревку, по которой карабкается волк. Как объяснила Лера в сторис, эту сцену она посвятила гендиректору канала «Муз-ТВ» Арману Давлетьярову. Кудрявцева сказала ему напрямую, что не расстроена таким исходом, но разочарована, что деловой партнер, приятель и сосед по дому не сказал ей об этом напрямую.
Популярный блогер заявила, что отказ в выборе Кудрявцевой стал результатом скандала с грудными имплантами. Кроме того, 48-летняя теледива постарела, указывает Миро. По ее мнению, это заметно даже на фоне ее попыток омолодиться засчет фильтров в Instagram, усилий косметологов и пластических хирургов.
«Кудрявцева сильно сдала внешне. А теперь еще и …. (груди — Прим.ред.) нет. Что теперь может предложить Валерия Львовна премии „Муз-ТВ“? Да ничего», — написала Лена в своем блоге.
Выбор в пользу Ольги Бузовой вместо Кудрявцевой блогер объясняет репутацией певицы. А Ксения Собчак, по словам Миро, в очередной раз угодила организаторам премии своим напором.
«Собчак вон тоже без …. (груди — Прим.ред.), но она хабалка. Народ любит смотреть, как хабалки хамят другим людям, — считает автор. — Бузова всех раздражает. Любой человек чувствует над Оленькой свое умственное превосходство. Короче, Бузовой тоже есть что предложить «Муз-ТВ», — считает Миро.
Вместо жалоб в соцсетях на решение руководства «Муз-ТВ» блогер посоветовала Кудрявцевой перепрофилироваться в ведущую кулинарных программ, либо шоу об устроении чужой личной жизни по аналогии с «Давай поженимся».
«Секс-бомбу Лере из себя заново не слепить, Познера из нее тоже не выйдет. Почему бы Лере не стать телесвахой или телекухаркой?» — заключила Миро.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лера Кудрявцева призналась, почему рассталась с Сергеем Лазаревым.
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