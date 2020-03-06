Склады и административное здание полыхают в Казани. ЧП произошло на Хлебозаводской улице. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера экстренных служб в 10.32 по московскому времени (совпадает с местным). Пожару присвоен ранг № 3.

По уточненным данным, горит крыша цеха по изготовлению мебели. О пострадавших не сообщается.

К тушению пожара привлечены 65 человек и 21 единица техники. Информация уточняется.