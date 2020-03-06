Склады и административное здание полыхают в Казани

|
Марина Неруцких
Срочная новость 57

ЧП произошло на Хлебозаводской улице, о пострадавших не сообщается.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Павел Бедняков; Telegram @Eduvtatarstan

Склады и административное здание полыхают в Казани. ЧП произошло на Хлебозаводской улице. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера экстренных служб в 10.32 по московскому времени (совпадает с местным). Пожару присвоен ранг № 3.

По уточненным данным, горит крыша цеха по изготовлению мебели. О пострадавших не сообщается.

К тушению пожара привлечены 65 человек и 21 единица техники. Информация уточняется.

+2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
66.19
0.11 73.68
-0.06
Скандалистки и манипуляторы: ТОП-3 стерв по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...