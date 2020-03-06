Group-IB сделала официальное заявление по делу российского хакера Евгения Никулина

Накануне предварительных слушаний по делу российского хакера Евгения Никулина, которого власти США обвиняют во взломе американских ресурсов, компания Group-IB официально заявила, что не считает обоснованными обвинения в адрес своего сотрудника, проходящего по данному делу.

«Обвинения в адрес Никиты Кислицина не содержат доказательств его вины, исследовательская деятельность, направленная на анализ компьютерной преступности, не является преступлением», — подчеркнули в компании.

В заявлении Group-IB также отмечается, что ни сама компания, ни ее сотрудник не получали официальных повесток, уведомлений или приглашений на предстоящие судебное заседание по делу Никулина.

«Мы расцениваем такие действия как недопустимые и нарушающие права нашего сотрудника», — подчеркнули в сообщении и добавили, что в связи с публичным статусом предстоящих слушаний «считают необходимым пояснить: события, которых касается указанное разбирательство, происходили около 8 лет назад, когда Кислицин был независимым исследователем по кибербезопасности и не имел никакого отношения к компании Group-IB» .

Тем не менее, компания приняла решение поддерживать своего сотрудника и пояснить некоторые факты, дабы предотвратить «дезинформацию и манипулирование фактами в политических или иных целях».

В официальном заявлении Group-IB подчеркивается, что с переходом на работу в компанию Кислицын не скрывал своего прошлого опыта, полученного на посту главного редактора журнала «Хакер», а также в качестве независимого аналитика.

В сообщении также отмечается, что компания считает «неотъемлемым право каждого специалиста по кибербезопасности вести исследовательскую работу, направленную на борьбу с киберпреступностью, соблюдая международное законодательство».

Предварительные слушания по делу Евгения Никулина состоятся 9 марта в Сан-Франциско. Ему предъявлены обвинения во взломе таких ресурсов, как Linkedin, Dropbox, Formspring.