В Перми девушку-подростка обвиняют в незаконном обороте наркотиков

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Василий Заика
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В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Несовершеннолетнюю жительницу Перми обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает региональный СК, 17-летняя девушка была задержана в декабре 2019 года в Дзержинском районе города.

Во время досмотра у подозреваемой были обнаружены расфасованные для «закладок» запрещенные вещества в крупном размере.

В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Фигурантка арестована. Расследование продолжается.

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