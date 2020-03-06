В Перми девушку-подростка обвиняют в незаконном обороте наркотиков
| Василий Заика Криминал 23
В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело.
Фото: Известия / Алексей Майшев
Несовершеннолетнюю жительницу Перми обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает региональный СК, 17-летняя девушка была задержана в декабре 2019 года в Дзержинском районе города.
Во время досмотра у подозреваемой были обнаружены расфасованные для «закладок» запрещенные вещества в крупном размере.
В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Фигурантка арестована. Расследование продолжается.
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