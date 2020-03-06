В Перми девушку-подростка обвиняют в незаконном обороте наркотиков

Несовершеннолетнюю жительницу Перми обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Как сообщает региональный СК, 17-летняя девушка была задержана в декабре 2019 года в Дзержинском районе города.

Во время досмотра у подозреваемой были обнаружены расфасованные для «закладок» запрещенные вещества в крупном размере.

В отношении предполагаемой злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Фигурантка арестована. Расследование продолжается.