Похищенную под Костромой школьницу нашли в диване дома у подозреваемого

Похищенную под Костромой восьмилетнюю школьницу нашли в диване дома у подозреваемого, сообщает региональный СК. Вопиющий инцидент произошел в городе Нея.

По версии следствия, вечером 4 марта девочка шла по Дорожной улице домой. Мимо на машине приезжал 36-летний местный житель. Мужчина заметил ребенка, остановил авто и силой затолкал ее в багажник. Тревогу в этот же день забили родители школьницы, когда она не пришла домой.

В срочном порядке были организованы поиски девочки, в которых принимали участие сотрудники МВД и Следственного комитета, а также добровольцы из отряда «Лиза Алерт» и жители Неи.

5 марта днем правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Во время обыска в квартире мужчины похищенный ребенок был найден в диване в коробе для белья. Девочку осмотрели медики, после чего ее передали родителям. Жизни ребенка ничего не угрожает, с ней работают психологи.

В настоящее время следователи выясняют мотивы злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Расследование находится под контролем руководства СУ СК России по Костромской области.