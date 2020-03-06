Похищенную под Костромой школьницу нашли в диване дома у подозреваемого
Вопиющий инцидент произошел в городе Нея.
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Фото, видео: ТАСС / Щербак Александр; YouTube / СК РФ
Похищенную под Костромой восьмилетнюю школьницу нашли в диване дома у подозреваемого, сообщает региональный СК. Вопиющий инцидент произошел в городе Нея.
По версии следствия, вечером 4 марта девочка шла по Дорожной улице домой. Мимо на машине приезжал 36-летний местный житель. Мужчина заметил ребенка, остановил авто и силой затолкал ее в багажник. Тревогу в этот же день забили родители школьницы, когда она не пришла домой.
В срочном порядке были организованы поиски девочки, в которых принимали участие сотрудники МВД и Следственного комитета, а также добровольцы из отряда «Лиза Алерт» и жители Неи.
5 марта днем правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника. Во время обыска в квартире мужчины похищенный ребенок был найден в диване в коробе для белья. Девочку осмотрели медики, после чего ее передали родителям. Жизни ребенка ничего не угрожает, с ней работают психологи.
В настоящее время следователи выясняют мотивы злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение несовершеннолетнего». Расследование находится под контролем руководства СУ СК России по Костромской области.
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