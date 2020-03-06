Оксана Самойлова и рэпер Джиган передумали жить в Америке до конца года и собираются как можно скорее вернуться на родину. Об этом модель, недавно в четвертый раз ставшая мамой, сообщила в своем Instagram, признавшись, что очень скучает по дому.

«Ждем паспорт и валим домой!» — написала она.

Instagram @samoylovaoxana

Отвечая на вопросы подписчиков, Оксана рассказала, что в США все страшно дорого, особенно то, что касается детей.

«Тут очень дорогие услуги. Прямо очень. Из серии репетитор час занятия 100 долларов, медицина просто адски дорого все, педиатрия еще дороже! А продукты и все остальное тоже дороже, но не катастрофически», — объяснила Самойлова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, кроме новорожденного сына, которого назвали Давилом, у звездной пары есть еще три дочери — восьмилетняя Ариела, пятилетняя Лея и Майя — ей в апреле будет три года.