Элегантный образ Маши Распутиной покорил ее поклонников. Певица появилась на дружеском вечере, сочетая в облике элементы из разных веков. На ней оказались обтягивающие брюки, сапожки, пиджак, белоснежный ворот и широкополая шляпа.

В таком виде фанаты сравнили ее с аристократкой и Миледи из бессмертного романа Дюма за ее белокурые локоны. После сделанной недавно пластики 55-летняя звезда могла бы поучаствовать в кастинге на эту роль, если бы кто-то вновь задумал делать экранизацию, считают поклонники.

Instagram @masharasputina_official

Не осталась без внимания фанатов и роскошная фигура Распутиной. Дамы удивились, насколько стройна артистка для своих лет. В комментариях Машу попросили раскрыть секрет похудения, но эту тайну она пока не рассказала.

«Прекрасная маркиза!»

«Вот бы кто хорошо Миледи сыграл»;

«Какая худышка!»

«Мушкетер по-женски»;

«Роскошная! Осталось только на коня сесть», — отреагировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Распутина вошла в ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики.