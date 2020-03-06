«Прекрасная маркиза!» — Маша Распутина покрасовалось в широкополой шляпе
Певица на домашней вечеринке примерила элегантный костюм.
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Фото, видео: Instagram @masharasputina_official
Элегантный образ Маши Распутиной покорил ее поклонников. Певица появилась на дружеском вечере, сочетая в облике элементы из разных веков. На ней оказались обтягивающие брюки, сапожки, пиджак, белоснежный ворот и широкополая шляпа.
В таком виде фанаты сравнили ее с аристократкой и Миледи из бессмертного романа Дюма за ее белокурые локоны. После сделанной недавно пластики 55-летняя звезда могла бы поучаствовать в кастинге на эту роль, если бы кто-то вновь задумал делать экранизацию, считают поклонники.
Не осталась без внимания фанатов и роскошная фигура Распутиной. Дамы удивились, насколько стройна артистка для своих лет. В комментариях Машу попросили раскрыть секрет похудения, но эту тайну она пока не рассказала.
«Прекрасная маркиза!»
«Вот бы кто хорошо Миледи сыграл»;
«Какая худышка!»
«Мушкетер по-женски»;
«Роскошная! Осталось только на коня сесть», — отреагировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал, что Маша Распутина вошла в ТОП-5 звезд, которые изменились до неузнаваемости после пластики.
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