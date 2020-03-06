Нахимовцы оригинально поздравили жительниц Петербурга с 8 Марта
Юные моряки проехали на двухпарусном колесном буере по Петроградской набережной, вручая девушкам и женщинам цветы. Также они записали поздравительную песню.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Adrian C. Nitu, ВМФ РФ
Воспитанники Нахимовского военно-морского училища оригинальным образом поздравили жительниц Санкт-Петербурга с наступающим Международным женским днем. В честь 8 Марта юные моряки вручили женщинам и девушкам цветы, а также исполнили поздравительную песню.
Цветы нахимовцы дарили на Петроградской набережной. Они проехали вдоль борта легендарного крейсера «Аврора» на двухпарусном колесном буере, раздавая тюльпаны встречавшимся по пути представительницам прекрасной половины человечества.
Буер предназначен для обучения управления кораблем без выхода на воду. Примечательно, что нахимовцы сами его построили и даже заняли с ним первое место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».
После заезда на сделанном своими руками транспортном средстве, весь личный состав Нахимовского военно-морского училища построился на плацу. Здесь молодые люди исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты.
Кроме этого, вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка» записала на видео выступление с исполнением поздравительной песни.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что инспекторы ГИБДД Южно-Сахалинска вручили цветы автоледи в честь 8 Марта. Также они раздавали праздничные открытки и памятки с правилами дорожного движения.
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