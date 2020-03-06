В Южно-Сахалинске инспекторы ГИБДД вручили цветы автоледи
Кроме букетов каждая женщина-водитель получила праздничную открытку и памятку с правилами дорожного движения.
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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru
В Южно-Сахалинске этим утром сотрудники ГИБДД поздравили женщин с наступающим праздником. На дежурство вышли с цветами. Дарили букеты прохожим и особенно — водителям.
Кроме цветов, каждая женщина получила праздничную открытку и памятку с правилами дорожного движения.
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