В Южно-Сахалинске инспекторы ГИБДД вручили цветы автоледи

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Кроме букетов каждая женщина-водитель получила праздничную открытку и памятку с правилами дорожного движения.

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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; 5-tv.ru

В Южно-Сахалинске этим утром сотрудники ГИБДД поздравили женщин с наступающим праздником. На дежурство вышли с цветами. Дарили букеты прохожим и особенно — водителям.

Кроме цветов, каждая женщина получила праздничную открытку и памятку с правилами дорожного движения.

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