Имам заплатил за невесту калым, женился, а она оказалась мужчиной

Имам Мохаммед Мутумба по ошибке принял мужчину за женщину и женился на нем. Теперь им обоим грозит пожизненное заключение, пишет Daily Mail.

Злополучная свадьба состоялась в угандском городе Каюнга. 27-летний Мутумба утверждает, что познакомился с будущей «женой» в мечети. Имам решил, что имеет дело с 18-летней Шабуллой Набукира. Он признался ей в любви и заплатил родственникам избранницы калым: две козы, два женских платья, два мешка сахара, пачку соли и Коран.

Набукира сразу предупредила, что не будет заниматься сексом до свадьбы. После она сказала, что не может этого делать из-за месячных. Имам утверждает, что ни разу не видел «жену» на улице без одежды. При нем она носила длинное платье, целыми днями занимаясь приготовлением еды, стиркой и другой работой по хозяйству.

Настоящая личность супруги Мутумбы стала известна спустя две недели после свадьбы. Шабулла попалась полиции при попытке украсть телевизор и 300 тысяч угандийских шиллингов (примерно 5,5 тысячи рублей) у соседа. Во время обыска сотрудница полиции с удивлением обнаружила у подозреваемой мужские половые органы.

Позже удалось установить, что задержанной оказался Ричард Тумушабе. Он признался, что выдавал себя за женщину ради денег имама. Последний уверяет, что ничего не знал об этом. Подозрения также не возникли ни у его соседей, ни у других прихожан мечети.

Мутумбу и Тумушабе арестовали и обвинили в «противоестественной половой связи». После месяца в тюрьме они были освобождены под залог в один миллион угандийских шиллингов (около 18 тысяч рублей). Теперь им грозит пожизненное заключение.

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