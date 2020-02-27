В Индии годовалого мальчика женили на собаке

Жители индийского штата Орисса женили годовалого мальчика на собаке. О праздничной церемонии и ее целях сообщил портал Daily Star.

Необычную для европейцев свадьбу провели санталы — представители одного из крупнейших народов в Центральной и Восточной Индии. Для них подобные обряды считаются традиционными.

Женить младенца на собаке суеверным индусам приходится всякий раз, когда первый зуб у мальчика появляется в верхней части десен. Считается, что это привлекает к ребенку злых духов.

Единственный эффективный способ отогнать нечисть — свадьба с собакой. К счастью, она является исключительно церемониальной. После подобного бракосочетания мальчикам можно беспрепятственно жениться на девушках в более зрелом возрасте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о другой любопытной свадьбе в Индии. В одной из деревень разом выдали замуж 22 девушек, чтобы они перестали заниматься проституцией. Чиновники решили, что иначе многовековую традицию женщин народа Вадиа переломить не удастся.