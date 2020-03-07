Россияне перед 8 марта перестали пить пиво, однако спрос на водку остался

Перед 8 марта россияне утратили интерес к пиву, во всяком случае доля продаж этого напитка значительно сократилась в пользу вина. А вот спрос на водку практически не претерпел изменений, пишет РИА Новости со ссылкой на данные исследования сервиса Rate& Goods.

Пиво, вино и водка — стабильно являются тремя самыми покупаемыми горячительными напитками. В обычные дни и праздничные доля продажи пенного напитка не меняется, говорится в документе.

В этом году покупательная способность пива упала на 14% среди мужчин, 11% женщин также отказались тратить деньги на пенный напиток.

В будни вино покупают 16% прекрасного пола и 15% сильного. Уже за неделю до 8 марта продажи вина поползли вверх — на 13% среди женщин, и на 9% — у мужчин. Любопытно, что водкой в преддверии праздника мужчины интересуются чуть меньше (с 10% до 9%), чем женщины (с 10% до 11%).

Отмечается, что в предпраздничные дни представители сильного пола также приобретают коньяк — 5,2% от всех покупок против 2,8% в обычные дни.

Всего были проанализированы 38 тысяч чеков от восьми тысяч пользователей сервиса.

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