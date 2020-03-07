Младший сын Валерии рассказал, когда станет отцом
Арсений Шульгин ответил на самые волнующие вопросы фолловеров, в том числе о своей возлюбленной, свадьбе и детях.
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Фото, видео: Instagram @arseniy_shulgin
Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин пооткровенничал с подписчиками в Instagram. Молодой предприниматель поделился подробностями личной жизни и рассказал о своей возлюбленной Лиане Волковой.
Наследник исполнительницы признался, что первая встреча с избранницей произошла в ресторане, но была крайне неожиданной для него. Сейчас они с возлюбленной часто проводят время вместе, в том числе регулярно занимаются спортом. По словам Шульгина, девушка сосредоточена на учебе, поэтому в социальных сетях появляется редко.
О свадьбе Арсений пока не задумывается всерьез, так же как и о детях. На вопрос о том, когда у него появятся наследники, Шульгин отшутился и попросил «отсрочку».
«Пару лет дайте мне еще хотя бы», — написал он.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Валерии поблагодарил врачей Тосно за удачную операцию на губе.
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