Сын Валерии поблагодарил врачей Тосно за удачную операцию на губе

Видеообращение со словами благодарности опубликовал в сторис своей страницы в Instagram Арсений Шульгин. 21-летний сын певицы Валерии показал зашитую губу после ДТП и рассказал, как изменил отношение к российской медицине.

Операцию на губе молодому человеку экстренно провели в горбольнице Тосно. По словам Арсения, у него быстрая регенерация кожи. За несколько дней от раны не осталось следа. Сегодня о ней напоминает лишь небольшой шрам.

«Изначально я думал, что город Тосно, российские больницы, врачи… что хорошего ожидать от них? Но времени на раздумья не было, нужно было экстренно зашивать губы. Я доволен результатам, врачам спасибо», — сказал Шульгин.

Instagram @arseniy_shulgin

Как ранее писал 5-tv.ru, громкое ДТП с сыном Валерии произошло на скоростной трассе «Нева» между Москвой и Петербургом. Молодой человек вместе с друзьями и своей девушкой Лианой направлялся в Северную столицу. В этот момент машину вела возлюбленная парня. В аварии Лиана сломала руку. Как рассказал Арсений, скорость была небольшой, но машину занесло на скользкой дороге, и она врезалась в отбойник. Все произошло в день рождения Шульгина.

Едва выписавшись из больницы, наследник звезды попал во второе ДТП, а еще через два дня — в третье.