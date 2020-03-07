«Пили компот, молчали»: Петров о «веселом» дне рождения Бурунова

Популярный актер Александр Петров поделился с подписчиками в Instagram кадрами с празднования дня рождения друга Сергей Бурунова. 6 марта имениннику исполнилось 43 года. Гостей было немного, однако грустнее от этого, кажется, не стало. Кроме того, Александр сделал коллеге по цеху очень «забавный подарок» — футболку со своим изображением.

«Отметили весело. Хорошо. Пили компот, в основном молчали, если торт, разошлись. Подарил подарок. Чтобы грустно не было. Подарок мне показался забавным», — написал Петров.

В свою очередь сам Бурунов в Instagram поблагодарил всех пришедших на праздник и отметил: подарок Александра ему очень понравился.

«Спасибо за подарок! Эмоции видны на фото. Шучу конечно. Мне очень!!! Приятно», — подписал снимок именинник.

Поклонники известного «полицейского» необычный сюрприз оценили на «ура!».

«Вот это Саша отмочил!»

«Этот взгляд не забываем! Петров, ты явно угадал с подарком!»

«И кепку такую же ему!»

«Футболочка огонь!» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергею Бурунову удалось построить прекрасную карьеру, несмотря на жизненные трудности.