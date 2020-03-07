«Пили компот, молчали»: Петров о «веселом» дне рождения Бурунова
Звезде сериала «Полицейский с Рублевки» исполнилось 43 года.
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Фото, видео: Instagram @sergeyburunovofficial, @actorsashapetrov
Популярный актер Александр Петров поделился с подписчиками в Instagram кадрами с празднования дня рождения друга Сергей Бурунова. 6 марта имениннику исполнилось 43 года. Гостей было немного, однако грустнее от этого, кажется, не стало. Кроме того, Александр сделал коллеге по цеху очень «забавный подарок» — футболку со своим изображением.
«Отметили весело. Хорошо. Пили компот, в основном молчали, если торт, разошлись. Подарил подарок. Чтобы грустно не было. Подарок мне показался забавным», — написал Петров.
В свою очередь сам Бурунов в Instagram поблагодарил всех пришедших на праздник и отметил: подарок Александра ему очень понравился.
«Спасибо за подарок! Эмоции видны на фото. Шучу конечно. Мне очень!!! Приятно», — подписал снимок именинник.
Поклонники известного «полицейского» необычный сюрприз оценили на «ура!».
«Вот это Саша отмочил!»
«Этот взгляд не забываем! Петров, ты явно угадал с подарком!»
«И кепку такую же ему!»
«Футболочка огонь!» — отреагировали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергею Бурунову удалось построить прекрасную карьеру, несмотря на жизненные трудности.
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