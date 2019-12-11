«Все бросить хотелось десятки раз»: Сергей Бурунов о долгом пути к успеху

Слава к комедийному актеру Сергею Бурунову пришла ближе к сорока годам. Артист уже принял участие в сериальной драме «Содержанки», нашумевшей трагикомедии «Домашний арест» и «Мылодраме», за которую он получил ТЭФИ в номинации «Лучший актер сериала». В интервью Тeleprogramma.pro Бурунов рассказал, как не позволил трудностям встать на пути к успеху и о том, как встретит Новый год.

Бурунов вспоминает, как еще недавно сидел не то что без интересных ролей, а вообще без какой-либо работы. Судьба давала ему знаки остановиться и сменить профессию. Несмотря на желание бросить все, актер шел напролом.

«Ну, видимо, вот такой я упертый. Все бросить хотелось десятки раз! Но всегда счастливый случай открывал новую дверь», — говорит Сергей.

Сейчас Бурунов один из самых популярных актеров в России. Сергей утверждает, что и до того, как стал известным, отказывался от неинтересных ролей.

«Нам в театральном училище пять лет рассказывали про место актера, про понимание режиссером роли и персонажа. <…> Хочется, чтобы режиссер точно понимал, почему ему нужен именно я», — поясняет артист.

Герои Бурунова знакомы всем любителям российского кинематографа. За последнюю роль в нашумевшем проекте «Мылодрама» актер получил премию ТЭФИ. По сюжету персонаж Сергея руководит телеканалом и снимает сериал с провокационным названием. Комедийную работу артиста оценили не только академики российского телевидения, но и коллеги по цеху.

«Как раз коллеги по цеху больше всех и хвалили: „Ух, как ты нас всех тут припечатал!“ Это же самоирония! <…> Я не боюсь откровенных шуток. Все-таки не надо путать экранный образ и реального человека», — говорит Бурунов.

Резкий взлет карьеры не вскружил голову Сергею. Актер признается, что шумные новогодние вечеринки он без сожаления променяет на крепкий сон.

Ранее 5-tv.ru писал, что второй сезон «Содержанок» выйдет зимой 2020 года.