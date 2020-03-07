«Красотка!» — Юлия Ковальчук изумила фанатов причудливым платьем
Экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала ролик в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @juliakovalchuk
Юлия Ковальчук в черном платье с бахромой и сетчатыми вставками позаигрывала с фанатами. Знаменитость записала видео в Instagram, на котором покрутилась перед камерой. Под ярким видео бывшая солистка поп-группы «Блестящие» разместила пост, в котором решила узнать у своих подписчиц об их планах на 8 Марта.
«Девочки!!! Какие планы на завтра?» — поинтересовалась звезда.
Одна из поклонниц написала артистке, что планирует отправиться в путешествие на Байкал, другая отметила, что праздничный день проведет на работе. Кроме того, фанаты изумились шикарным платьем певицы, которое изящно подчеркнуло ее стройное тело.
«Спасибо за красоту и настроение»;
«Юлечка, красотка!»;
«Худышка»;
«Огонь!»;
«Платье класс!», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Ковальчук раскрыла секрет счастливой семейной жизни.
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