Юлия Ковальчук раскрыла секрет счастливой семейной жизни

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков — одна из самых крепких пар в мире шоу-бизнеса. Недаром так принято считать, ведь они уже вместе дюжину лет. В интервью изданию «7Дней» певица рассказала, как ей удается сохранить мир и гармонию в семье.

По словам Юлии, их семейная жизнь тоже далеко не тихая гавань, порой случаются и ссоры, и размолвки. Однако пара нашла свой рецепт, как сохранить «погоду в доме».

«Многие пары во время ссор могут разойтись по разным домам и даже пожить отдельно. Мол, это укрепляет их отношения. Но мы договорились сразу — никаких расставаний. Для нас залог крепкой семьи прост: при спорах мы не хлопаем дверью. Максимум, что может сделать Алексей, — это уйти в другую комнату», — поделилась певица.

По словам Юлии, семья стала еще крепче после того, как у пары появилась малышка Амелия. Девочке уже почти два с половиной годика, но супруги не решаются показывать ее фото поклонникам. Изредка они делятся снимками одежды своей дочурки, выкладывая их в соцсети.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Ковальчук показала редкий семейный кадр в новогодние праздники. Январские каникулы стали для нее прекрасным поводом прогуляться по улицам нарядной Москвы в компании своего семейства.