Оскар Кучера трогательно поздравил супругу с днем рождения

Телеведущий и актер Оскар Кучера в честь дня рождения жены разместил проникновенный пост на своей странице в Instagram. Артист признался избраннице в любви и заявил, что она для него — подарок судьбы.

«Наверно, я сделал в жизни что-то очень хорошее, раз судьба мне подарила тебя! Люблю тебя донебадокосмоса! Хочу, чтобы ты была счастлива! С днем рождения, родная!» — подписал публикацию артист (Пунктуация и орфография автора сохранены).

Мимо портрета Юлии Кучеры не прошла мимо телеведущая Екатерина Гордон, которая оставила комплимент под постом.

«Красота», — написала она.

Instagram @oskarkuchera

Поклонники присоединились к поздравлениям звезды и отметили, что Оскару невероятно повезло с возлюбленной.

«Какие слова, как трогательно»;

«Поздравляем! Берегите любовь!»

«Золотые слова настоящего мужчины»;

«Повезло тебе с красоткой и умницей», — написали фанаты.

Оскар Кучера женился на Юлии в 2007 году. Для шоумена этот третий брак. Вместе с избранницей он воспитывает четверых детей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оскар Кучера рассказал, когда его отца мультипликатора Боголюбова выпишут из больницы.