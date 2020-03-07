Оскар Кучера трогательно поздравил супругу с днем рождения
Шоумен признался, что возлюбленная для него — подарок судьбы.
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Фото, видео: Instagram @oskarkuchera, @juliakuchera
Телеведущий и актер Оскар Кучера в честь дня рождения жены разместил проникновенный пост на своей странице в Instagram. Артист признался избраннице в любви и заявил, что она для него — подарок судьбы.
«Наверно, я сделал в жизни что-то очень хорошее, раз судьба мне подарила тебя! Люблю тебя донебадокосмоса! Хочу, чтобы ты была счастлива! С днем рождения, родная!» — подписал публикацию артист (Пунктуация и орфография автора сохранены).
Мимо портрета Юлии Кучеры не прошла мимо телеведущая Екатерина Гордон, которая оставила комплимент под постом.
«Красота», — написала она.
Поклонники присоединились к поздравлениям звезды и отметили, что Оскару невероятно повезло с возлюбленной.
«Какие слова, как трогательно»;
«Поздравляем! Берегите любовь!»
«Золотые слова настоящего мужчины»;
«Повезло тебе с красоткой и умницей», — написали фанаты.
Оскар Кучера женился на Юлии в 2007 году. Для шоумена этот третий брак. Вместе с избранницей он воспитывает четверых детей.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оскар Кучера рассказал, когда его отца мультипликатора Боголюбова выпишут из больницы.
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