На Северном мосту в Киеве прогремел очередной взрыв

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

В результате удара российской армии была повреждена тепломагистраль.

Где в Киеве прозвучали взрывы

Фото: 5-tv.ru

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На Северном мосту в Киеве прозвучал очередной взрыв. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко на своем канале в Telegram.

«Попадание в дорожное полотно на Северном мосту. Экстренные службы направляются на место происшествия» — сообщил градоначальник в 10:34 по московскому времени.

Позже, в 11:02, Кличко сообщил, что в результате удара была повреждена тепломагистраль — в Деснянском районе Киева временно отключили горячую воду.

Как ранее писал 5-tv.ru, украинская столица оказалась физически разделена на правый и левый берег. Движение по основным мостам либо перекрыто, либо значительно ограничено — российская армия наносит точечные удары беспилотниками «Герань».

Так, ранее Северный мост в Киеве уже был выведен из строя — ВСУ лишились возможности перебрасывать войска и грузы. Кроме того, в украинской столице перекрыли движение по трем мостам — Южный, Патона и Метро. На этом фоне правительство киевского режима всерьез опасается логистического коллапса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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