Ветлицкая поразила поклонников сексуальным снимком времен своей юности

Певица Наталья Ветлицкая выложила в сеть фото, сделанное в начале своей карьеры. В кадре она стоит у микрофона, на ней джинсы с высокой талией, обтягивающий топ на бретелях и черные очки. Довершают образ массивная цепь на шее, пояс с цепями и металлические браслеты. Держится дива на сцене при этом очень раскованно.

Instagram @n_vetlitskaya

Поклонники отметили, что певица ничуть не изменилась и по-прежнему сохраняет чувство стиля.

«Моднее не может и быть»

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно»

«Цепи — это было шик»

«Горячо!»

«Вы совсем не изменились»

«Во все времена очаровательны и интересны!»

«Глядя на вас, Наталья, хочется жить и творить чудеса…», — признавались подписчики певицы.

Ранее модный эксперт Анатоль Вовк объяснил 5-tv.ru, почему звезды 50+, например, Наталья Ветлицкая, Алла Пугачева и Шерон Стоун продолжают оставаться популярными.