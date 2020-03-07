Ветлицкая поразила поклонников сексуальным снимком времен своей юности
Певица показала кадр с выступления, где она танцует у микрофона.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram @n_vetlitskaya
Певица Наталья Ветлицкая выложила в сеть фото, сделанное в начале своей карьеры. В кадре она стоит у микрофона, на ней джинсы с высокой талией, обтягивающий топ на бретелях и черные очки. Довершают образ массивная цепь на шее, пояс с цепями и металлические браслеты. Держится дива на сцене при этом очень раскованно.
Поклонники отметили, что певица ничуть не изменилась и по-прежнему сохраняет чувство стиля.
«Моднее не может и быть»
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно»
«Цепи — это было шик»
«Горячо!»
«Вы совсем не изменились»
«Во все времена очаровательны и интересны!»
«Глядя на вас, Наталья, хочется жить и творить чудеса…», — признавались подписчики певицы.
Ранее модный эксперт Анатоль Вовк объяснил 5-tv.ru, почему звезды 50+, например, Наталья Ветлицкая, Алла Пугачева и Шерон Стоун продолжают оставаться популярными.
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