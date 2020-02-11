Ветлицкая, Пугачева и Шерон Стоун: стилист объяснил, почему звезды 50+ остаются популярными
Историк моды Анатоль Вовк заявил, что «носить бабушачью одежду — это глупости».
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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Модный эксперт Анатоль Вовк объяснил, почему звезды 50+, например, Наталья Ветлицкая, Алла Пугачева и Шерон Стоун продолжают оставаться популярными. По словам стилиста, мысли о том, что в определенном возрасте женщина должна начать «носить бабушачью одежду — это глупости».
«Я крайне рад, когда вижу Аллу Борисовну, которая надевает бейсболки, кожаные куртки, модные кроссовки — это действительно радует потому, что это показывает — человек живет и по-прежнему остается на волне», — сказал историк моды.
Недавно 70-летняя Примадонна продефилировала на премьере фильма «Лед-2» в дерзком молодежном образе. Певица пришла на мероприятие в черной безразмерной толстовке с ярким принтом на спине и леггинсах.
«Никогда не видел ни одного наряда у Аллы Борисовны, который был бы некрасивый. Особенно последние 15 лет. Это потрясающе, это свежо, это молодо. Человек называет себя Примадонной и мы понимаем, что она Примадонна не только вокальных данных, но и еще как тренсеттер — человек, который определяет то, что будут люди носить, глядя на нее», — убежденно заявил специалист в сфере моды.
Анатоль Вовк похвалил за потрясающее чувство стиля еще одну российскую певицу — 55-летнюю Наталью Ветлицкую. Недавно звезда выступила на масштабном музыкальном шоу в честь Дня всех влюбленных в экстремально коротком мини с открытым декольте. Стилист назвал этот наряд лучшим на мероприятии.
«Не сложно поймать волну хайпа, гораздо сложнее удержать популярность. Так, как удерживают и Алла Борисовна, и Наталья Ветлицкая. Они, по-прежнему остаются иконами стиля, потому что, многие до сих пор копируют их», — утверждает фэшн-эксперт.
Недавно 61-летняя Шерон Стоун пришла на вечеринку Элтона Джона в откровенном полупрозрачном платье с максимально глубоким декольте. В сети начали бурно обсуждать оригинальный наряд артистки. Хейтеры утверждали — «это уже чересчур».
«Мы можем сказать, что у нее плохая фигура? Я считаю, что это немножечко сексистски и неправильно, когда люди говорят: «Вот, ей 50 лет, она показала свое обнаженное тело!» — высказался стилист.
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