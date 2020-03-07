Штурм квартиры в доме, где обнаружили тело подростка, готовят в Петербурге

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Нюра Незванова
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Сообщается, что забаррикадировавшийся внутри мужчина, вооружен.

Фото: ТАСС / Виталий Невар

Силовики готовятся штурмовать квартиру в Петербурге, где находится вооруженный мужчина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ранее в доме было обнаружено тело подростка.

Труп ребенка нашли на лестничной площадке.

Квартира, которую готовятся штурмовать правоохранители находится в Колпинском районе Петербурга на улице Ижорского Батальона.

Сообщается, что в квартире, где проживал молодой человек, находится неизвестный.

Обстоятельства уточняются.

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