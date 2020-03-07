Штурм квартиры в доме, где обнаружили тело подростка, готовят в Петербурге
| Нюра Незванова Происшествия 344
Сообщается, что забаррикадировавшийся внутри мужчина, вооружен.
Фото: ТАСС / Виталий Невар
Силовики готовятся штурмовать квартиру в Петербурге, где находится вооруженный мужчина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ранее в доме было обнаружено тело подростка.
Труп ребенка нашли на лестничной площадке.
Квартира, которую готовятся штурмовать правоохранители находится в Колпинском районе Петербурга на улице Ижорского Батальона.
Сообщается, что в квартире, где проживал молодой человек, находится неизвестный.
Обстоятельства уточняются.
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