Штурм квартиры в доме, где обнаружили тело подростка, готовят в Петербурге

Силовики готовятся штурмовать квартиру в Петербурге, где находится вооруженный мужчина. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ранее в доме было обнаружено тело подростка.

Труп ребенка нашли на лестничной площадке.

Квартира, которую готовятся штурмовать правоохранители находится в Колпинском районе Петербурга на улице Ижорского Батальона.

Сообщается, что в квартире, где проживал молодой человек, находится неизвестный.

Обстоятельства уточняются.